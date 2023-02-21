Сеть в восторге от ее нового образа.

Украинская блогер-миллионник Даша Квиткова снялась в новой соблазнительной фотосессии. Девушка позировала перед камерой в сексуальном белье и леопардовой шубе.

Дополнила образ Квиткова массивными украшениями, волнистые локоны она собрала в пучок, а на лицо нанесла яркий макияж с акцентом на красную помаду.

"Мне очень необычно видеть себя в таком леопарде, но что-то в этом есть", - подписала фото Квиткова.

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Реакция сети на фотосессию Даши Квитковой

"Это вообще законно быть такой красивой?"

"Это просто огонь"

"Невероятная женщина"

"Какая роскошь"

"Даша, это поджог"

"Это просто разрыв, нереальная"

"Пушка! Тигрица"

Кто такая Даша Квиткова

24-летняя Даша Квиткова стала популярной после того, как победила в 9 сезоне шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина.

В социальных сетях за ней следят более миллиона человек. Даша показывает, как проводит свои дни, дает советы по уходу за собой и прочее.

В 2022 году Квиткова родила сына Льва. Сейчас известно, что Даша и Никита вместе не живут, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка.

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