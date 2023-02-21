Даша Квиткова снялась в соблазнительной фотосессии / instagram.com/kvittkova

Украинская блогер-миллионник Даша Квиткова снялась в новой соблазнительной фотосессии. Девушка позировала перед камерой в сексуальном белье и леопардовой шубе.

Дополнила образ Квиткова массивными украшениями, волнистые локоны она собрала в пучок, а на лицо нанесла яркий макияж с акцентом на красную помаду.

"Мне очень необычно видеть себя в таком леопарде, но что-то в этом есть", - подписала фото Квиткова.

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Даша Квиткова очаровала новым образом / Скриншот Instagram

Реакция сети на фотосессию Даши Квитковой

  • "Это вообще законно быть такой красивой?"
  • "Это просто огонь"
  • "Невероятная женщина"
  • "Какая роскошь"
  • "Даша, это поджог"
  • "Это просто разрыв, нереальная"
  • "Пушка! Тигрица"

Кто такая Даша Квиткова

24-летняя Даша Квиткова стала популярной после того, как победила в 9 сезоне шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина.

В социальных сетях за ней следят более миллиона человек. Даша показывает, как проводит свои дни, дает советы по уходу за собой и прочее. 

В 2022 году Квиткова родила сына Льва. Сейчас известно, что Даша и Никита вместе не живут, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка.

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