Украинская блогер-миллионник Даша Квиткова снялась в новой соблазнительной фотосессии. Девушка позировала перед камерой в сексуальном белье и леопардовой шубе.
Дополнила образ Квиткова массивными украшениями, волнистые локоны она собрала в пучок, а на лицо нанесла яркий макияж с акцентом на красную помаду.
"Мне очень необычно видеть себя в таком леопарде, но что-то в этом есть", - подписала фото Квиткова.
Реакция сети на фотосессию Даши Квитковой
- "Это вообще законно быть такой красивой?"
- "Это просто огонь"
- "Невероятная женщина"
- "Какая роскошь"
- "Даша, это поджог"
- "Это просто разрыв, нереальная"
- "Пушка! Тигрица"
Кто такая Даша Квиткова
24-летняя Даша Квиткова стала популярной после того, как победила в 9 сезоне шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина.
В социальных сетях за ней следят более миллиона человек. Даша показывает, как проводит свои дни, дает советы по уходу за собой и прочее.
В 2022 году Квиткова родила сына Льва. Сейчас известно, что Даша и Никита вместе не живут, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка.