Блогерша уточнила, что они делают все для того, чтобы расставание не стало проблемой для нормального воспитания ребенка.

Украинская блогерша и бизнесвумен Даша Квиткова ответила на частые вопросы подписчиков по поводу того, как она сейчас общается с Никитой Добрыниным. Знаменитость уточнила, что Никита может приходить к ним домой в любое время. Они часто созваниваются, встречаются для обсуждения ситуации в стране, а также для решения вопросов, связанных с сыном.

"Мы в нормальных, человеческих, родительских отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним один одному, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе", - сообщила молодая мама.

Она также уточнила, что сейчас не планирует заводить новые отношения.

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"Мое сердце никого и ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я наслаждаюсь, уделяю время себе, сыну, занимаюсь своей работой и бизнесом", - резюмировала Даша Квиткова.

Развод Квитковой и Добрынина: подробности

Пара, которая официально состояла в браке с мая 2020 года, в январе 2023 сообщила о том, что они уже три недели не живут вместе. У пары есть сын Лев, который родился в 2021 году.

Сейчас экс-партнеры решили остаться в хороших отношениях, чтобы создать ребенку максимально комфортные условия взросления и не травмировать его.

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