Вероятно, у Квитковой появился поклонник.

Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова поделилась радостной новостью - кажется, у нее появился поклонник. Девушка рассказала, что в разговоре с мужчиной упомянула о том, что ей нужен новый ноутбук, и уже на следующий день загадочный мужчина ей его подарил.

"Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужчиной вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит…" - написала Квиткова в инста-сториз.

Она добавила, что такой дорогой подарок ей сделал не супруг Никита Добрынин, с которым она недавно разошлась, а другой мужчина.

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Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Недавно стало известно, что Даша и Никита больше не живут вместе. Однако они часто общаются и видяться, ведь у них растет общий сын Лев.

Как говорят родители малыша, они стараются остаться в хороших отношениях ради ребенка.

Кроме того, официально они пока не оформили свой развод. Однако они не исключают, что еще могут быть вместе, но не сейчас.

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