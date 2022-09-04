Экс-жена бойфренда Дорофеевой порадовала поклонников.

Украинский ресторатор Даша Кацурина после развода с Михаилом Кацуриным эпатировала публику новой фотографией. Она показала свою пятую точку на своей странице в Instagram.

Также Даша рассказала, что помогает ей идти дальше после развода. В первую очередь она вспомнила Владимира Дантеса, от которого ушла Надя Дорофеева к экс-мужу Даши - Михаилу Кацурину.

"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло. Очень", - написала Даша.

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Она добавила, что не стоит и обижаться на бывших, ведь он сам несет ответственность за свои поступки, а ждать чего-то - не лучшая идея. Кацурина отметила и то, что каждый рост сопровождается болью. И, конечно, девушка сказала, что всегда нужно поступать так, как тебе будет комфортнее.

"Секс, свидания. Все мои мудрые подруги говорили всегда, что секс после развода самый горячий, а каждый следующий парень лучше предыдущего. Это правда", - добавила Кацурина.

Отметим, под новым постом Даши комментарий оставил и сам Владимир Дантес. Он поставил девушке "огоньки".

Напомним, ранее Дантес публично пошутил о сексе Дорофеевой и Кацурина.

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