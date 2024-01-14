Девушка в восторге от совместного отдыха.

Блогер и предприниматель Даша Кацурина, которая встречается с певцом Владимиром Дантесом, показала в инстаграме, как они отдыхали на Полтавщине. Влюбленные были вместе с детьми Даши от предыдущего брака с Мишей Кацуриным - дочерью Александрой и сыном Иваном.

На фото видно, что Вова и Даша активно проводили время с детьми, гуляли по местности и катались на горках.

Более подробно об отдыхе Даша написала в посте.

Видео дня

"Провели 2 дня в селе Опошня на Полтавщине, жили в доме, которому более 100 лет, завтракали качаной кашей, делали рыбу-свистунца из серой опошнянской глины и спали на печи", - написала она.

А потом добавила, что такой опыт ей очень понравился.

"Мой первый такой опыт в центральной части Украины, здесь исследовать и исследовать, точно вернемся весной", - написала девушка.

Но пока на улице был снег, Даша с детьми и Вовой наслаждались зимними развлечениями. Веселые фотографии блогерша также выложила в сеть.

Реакция подписчиков

Подписчики Кацуриной начали активно комментировать пост.

"Для деток это непревзойденный опыт"

"Очень атмосферно и аутентично"

"Украинский вайб"

"Вдохнуть свою идентичность, душу страны и сущность - это невероятный опыт. Молодцы"

"Красота невероятная".

Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес начали свои отношения в 2022 году. Мужчина объявил об их романе через несколько месяцев после того, как расстался с Надей Дорофеевой.

У Вовы сложились дружеские отношения с детьми Даши. Певец неоднократно постил забавные совместные фото и видео с малышами, на которых он их кормит или читает книги.

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