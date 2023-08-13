Блогерша показала, как общается с избранником на тему брака.

Даша Кацурина рассказала, думает ли она о свадьбе с Владимиром Дантесом. Как оказалось, блогерша даже шутит над тем, что она постоянно намекает избраннику на брак.

Так, Кацурина показала переписку с Дантесом. В ней они обсуждали предстоящие путешествия. Певец прислал своей избраннице видео, на котором показаны пейзажи одной из стран.

Как оказалось, Кацурина тоже хотела показать ему этот пост. Впрочем, она передумала, потому что считает, что постоянно намекает артисту на свадьбу и романтику.

Видео дня

"Я видела и думала тебе отправить! Не поверишь. Но не отправила, потому что я постоянно с этими намеками. Свадебно-романтичными, ха-ха", - писала блогерша Дантесу.

Что на такие слова ответил сам артист - остается загадкой. Впрочем, ранее Кацурина не говорила о свадьбе и своих планах. Сейчас же, как оказалось, она об этом думает и даже не пытается скрыть правду от фанов.

"Девочки, кто еще такая, как я? Мемчики, красивые видео? А это все намеки, ха-ха", - написала Кацурина.

Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной

Напомним, пара встречается с 2022 года. Дантес объявил о романе с Кацуриной через несколько месяцев после того, как сообщил о разводе с Дорофеевой.

Певец уже снял блогершу в своем клипе. Вместе они проводят много времени. Дантес даже не скрывает, что уже скучает по детям Кацуриной, когда она уезжает вместе с ними в другой город. Недавно блогерша призналась, что пошла к сексологу.

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