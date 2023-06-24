Певец много раз говорил, что не хочет детей, однако сейчас он стал высказываться обо всем этом совсем иначе.

Украинский певец Вова Дантес выдал реальное отношение к детям своей избранницы Даши Кацуриной. Откровенный пост, который артист сделал в Instagram, растрогал сеть.

Так, певец показал фото у детского бассейна. По словам Дантеса, он не хочет убирать его со своего двора, потому что он напоминает ему о шумихе и смехе.

"Каждое утро во дворе вижу этот бассейн. Каждое утро не хочу его убирать, потому что глядя на него в голове раздается шум, смех тех, кто здесь играл. Каждое утро записываю кружочек своей семье. Каждое утро я счастлив, потому что у меня есть романтическое и мимишное оправдание, почему я не убираю эту грязную воду и этот грязный бассейн. Хорошо, хорошо! Без тупых защитных шуток! Надеюсь, очень скоро они снова здесь устроят беспорядок", - написал певец.

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В комментариях появилась Кацурина. Она раскрыла историю появления бассейна. Как оказалось, изначально Дантес не хотел его покупать. Однако впоследствии он передумал и сделал подарок для ее детей.

"Обожаю момент, когда ты говорил: "Зачем нам тот бассейн, Даша". А потом приехал с ним и насосом", - рассказала Кацурина.

Пользователи бурно отреагировали на сообщение Дантеса. Фанаты очень радуются тем, что артист полюбил детей своей избранницы и хорошо к ним относится. Комментаторы пишут:

"От чайлдфри до многодетного отца всего лишь один развод. Очень клево меняться рядом с новой любовью, человеком, который может изменить такие черты в тебе"

"Как можно было променять такого крутого чувака, любящего детей и принимающего чужих, как своих, на того, кто бросил свою жену и своих деток почти сразу после рождения младшего ребенка"

"Большое уважение мужчине, который воспитывает детей от другого и постепенно становится для них папой".

Дантес и Кацурина - что известно об их отношениях

После разрыва отношений с певицей Надеждой Дорофеевой Дантес закрутил роман с Кацуриной. Сначала они это скрывали, однако впоследствии все же начали делиться счастьем с фанами.

Дантес неоднократно говорил, что он не хочет заводить детей и считает себя чайлдфри. Впрочем, артист все равно проводит время с маленьким сыном и дочерью Кацуриной. По словам Дантеса, он не хочет заменять им отца, ведь у них есть их настоящий папа. Недавно артист неоднозначно пошутил о контрацепции и детях, из-за чего в сети начали появляться слухи о его якобы плохом отношении к семье Кацуриной.

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