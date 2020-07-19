Звезда Playboy показала фигуру в образе секси-горничной
15:54, 19 июля 2020Звезды
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Даша Астафьева опубликовала новое фото.
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует у каменной стены.
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Девушка предстала в образе сексуальной горничной. Даша надела черный боди с белыми рюшами по краю и белые манжеты на кисти рук. Дополнили образ темные очки с белой оправой и черные лодочки на высоком каблуке.
"Крутая ты модель, Даша", "Как всегда, на высоте! Супер! Даша - ты воплощение настоящей неподдельной женственности!", "Ах, какие ножки, до чего хороши", "Жаришка", - написали фанаты.
Астафьева показала ноги / instagram.com/da_astafieva
Как сообщал УНИАН, Даша Астафьева засветила интимные части тела.
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