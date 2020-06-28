Даша Астафьева засветила интимные части тела (фото)

Певица показала фигуру в купальнике.

Украинская певица и модель Даша Астафьева отдыхала на пляже вместе с ведущим Алексеем Дурневым. Молодой человек опубликовал в Instagram-истории видео, где певица позирует на шезлонге в полуголом виде.

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На кадрах Астафьева предстала в телесном слитном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь. На другом видео Даша лежит на шезлонге животом вниз. Дурнев подобрал такой ракурс съемки, что ягодицы певицы аж сверкали на солнце.

Стоит отметить, что певица выглядит очень красиво. У нее подтянутая фигура, красивые черты лица и очень милые веснушки, которые прибавляют ей шарма.

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева показала голую попу.

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