Астафьева прокомментировала молчание Тодоренко о войне в Украине.

Украинская модель Даша Астафьева в программе "Слава+" высказалась об опальной Регине Тодоренко, живущей в России и молчащей о войне в Украине.

"Я с такими людьми никогда не хочу говорить, но надеюсь, что я удержалась бы и "не начистила" ей морду. Это сейчас очень хочется сделать тем, кто молчит", - резко сказала Астафьева.

Также Даша выразила свое недоумение тем, как Регина может в такой момент молчать, ведь она сама мама и сейчас беременна во второй раз от своего супруга, российского артиста Влада Топалова.

Отметим, Регина Тодоренко родилась в Одессе. Пока она живет в Москве, ее родственники страдают от обстрелов российскими оккупантами в Одессе.

Напомним, ранее Алексей Дурнев "проехался" по опальной Тодоренко, умолчавшей о войне в Украине.

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