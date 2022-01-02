Этот подарок пригодится ей и в работе и частной жизни.

Украинский ведущий Никита Добрынин подготовил новогодний подарок для супруги - блогера Даши Квитковой. Знаменитость тщательно готовил сюрприз для любимой.

Об этом он рассказал в Instagram-stories.

В новогоднюю ночь Добрынин подарил жене дрон. Этот подарок пригодится ей и в работе и частной жизни.

Читайте также"Мамина копия": Даша Билетная умилила сеть трогательным снимком с подросшим сыном"А это мой подарок жене. Будем во время путешествий снимать крутой контент на новый дрон", - поделился ведущий.

Кстати, 30 декабря Добрынин отпраздновал 34-летие. Квиткова подарила любимому часы.

Напомним, Даша Квиткова, которая недавно родила, впервые показала фигуру в купальнике.

Квиткова, которая раньше была обладательницей стройной фигуры, набрала пару лишних килограммов во время беременности. Но она отмечает, что ей удалось наладить режим питания, а также включить в свою жизнь спорт. На фото она позировала в трендовом желтом купальнике. К сожалению, поклонникам не удалось полностью рассмотреть формы блогера.

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