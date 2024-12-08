Актер рассказал, что его перевели в Киев.

Украинский актер Дмитрий Сова, известный по роли в сериале "Село на миллион", который с начала полномасштабного вторжения служит в Вооруженных Силах Украины, поделился подробностями своей новой должности.

Недавно актер сообщил о переводе из Воздушных сил в Сухопутные войска. Теперь он несет службу в Киеве и работает в отделении СМИ, где занимается развитием рекрутинговой системы Министерства обороны и ВСУ.

"Меня перевели в Киев. Сейчас я способствую развитию рекрутинга Министерства обороны, ВСУ, Сухопутных войск. Как раз работаю в отделении СМИ", - рассказал Сова в интервью программе "Невероятная правда о звездах".

Новая должность позволит актеру чаще видеться со своей женой. Она призналась, что война внесла коррективы в их отношения, однако они поддерживают друг друга в этот сложный период.

"Стараемся друг друга поддержать, пройти и прожить этот весь период. Нельзя сказать на самом деле, будем честными, что все сладко по всем фронтам. Это трудно, но возможно", - рассказала Дарья Легейда.

Напомним, что Дмитрий Сова с началом полномасштабной войны был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел обучение и служил в бригаде тактической авиации.

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