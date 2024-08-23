Артист вступился за молодую коллегу.

Известный украинский певец Владимир Дантес высказался о загадочной артистке Klavdia Petrivna. Исполнитель неожиданно вступился за звезду и обругал коллег, которые рассказывают, кто скрывается под большими шляпами.

Дантес убежден, что образ Klavdia Petrivna - это что-то новое и интересное в украинском шоу-бизнесе. Музыкант говорит, что ему нравится эта загадка. Однако Владимир не скрывает, что его возмущают звезды, которые раскрывают личность певицы.

Уже длительное время по сети ходят слухи, что под маской и кимоно скрывается молодая артистка Соломия Опрышко. Именно она, как пишут поклонники, и выпускает хиты под псевдонимом Klavdia Petrivna.

Видео дня

Он не понимает, для чего это делать и разглашать на всю страну. Ему жаль колоссального труда Klavdia Petrivna, которая вложила много ресурсов в свой образ.

"Хотел давно сказать, но сейчас вспомнил, когда читал музыкальные новости о Klavdia Petrivna. Это крутой кейс, который есть в нашем шоу-бизнесе, крутая музыка, загадка и все такое прочее. Но что меня бесит, так это все "музыкальные критики", кто называет себя "музыкальными экспертами". Если вы знаете, кто это такая, к тому же с таким надменным еб**ом вы говорите: "Это Соломия, я знаю, я давно с ней общался". Да какого х*я вы разрушаете загадку? Чтобы что? Чтобы разрушить то, что человек долго делал и придумывал. Вы к*нченные!" - сказал исполнитель.

В дополнение, артист говорит, что людям всегда интересно разгадывать загадки, но рассекречивать имя, тем самым разрушать планы исполнительницы - несправедливо. Как указал Дантес, в образ были вложены средства, идеи, а сейчас это просто разрушают.

"Играть в отгадывание - это всегда прикольно. Но если вы давно варитесь в этом, называете себя экспертами, критиками, вы же знаете, чего стоит это все, сколько денег вложено. Соломия это, не Соломия, вообще не важно кто, но вы еще и показываете лицо человека, который, возможно, Klavdia Petrivna. Просто, вам так все равно на труд человека! Обидно, что вы такие люди", - указал Владимир.

Напомним, ранее Klavdia Petrivna засветила свое лицо в новом клипе.

Вас также могут заинтересовать новости: