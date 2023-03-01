Если артист едет выступать за границу и имеет официальное подтверждение, он может получить специальное разрешение от Министерства культуры.

Украинский музыкант и юморист Владимир Дантес, который активно выступает с благотворительными концертами по миру, в интервью YouTube-каналу "ҐРУНТ" рассказал о процедуре, которая позволяет известным мужчинам покинуть страну во время полномасштабной войны:

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и если все ок – выезжаешь".

Дантес уточнил, что в последнее время получать подобное разрешение все сложнее. Трудности возникают из-за тех артистов, кто покинул страну под предлогом благотворительности и не вернулся. Конкретных имен Вова не назвал, однако уточнил, что не берется их осуждать.

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"Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Возможно, вы думаете, что вам в Украине опасно и вы выезжаете ради семьи. Но тем самым вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать", - добавил Дантес.

Мужчина также отметил, что на зарубежных благотворительных концертах ему легче собирать деньги для военных, чем на украинских.

"Мне морально легче собирать там бабки и привозить их сюда и напоминать: "Але, война не закончилась". Потому что это очень быстро забывается", - резюмировал Владимир Дантес.

Чем Дантес занимается во время войны

Юморист и музыкант активно гастролирует по Украине и за границей, давая благотворительные концерты. Средства, которые удается собрать на мероприятиях, он отдает на потребности Вооруженных сил Украины.

Напомним, Дантес честно признался, какие у него отношения с детьми Кацуриной.

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