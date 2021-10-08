Надя Дорофеева впечатлила новым образом.

Украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно сменила имидж, часто попадает в рейтинги самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она умело составляет образы, демонстрируя отличный вкус.

Так, сегодня, 8-го октября, артистка на своей личной странице в Instagram опубликовала дерзкое фото. Дорофеева предстала в нижнем белье, в который раз показав идеальную фигуру. В завершении образа спортивная кофта.

Читайте также"У нее мало мозгов": появился жесткий ответ Кондратюка на новое интервью Ани ЛоракТакже Надя Дорофеева сделала вывод, что нужно прощаться со старой одеждой. Даже психологи отмечают, что нужно расставаться с вещами:

"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по 5 лет! Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами…вообще круто раз в сезон разбирать свой гардероб", - рассказала Дорофеева.

"Классная", "Очень горячо", "Очень красивая", "Сексуальная, обожаю твои волосы", "Вау", - отметили пользователи Сети.

Кто такая Надя Дорофеева:

Украинская поп-дива Надя Дорофеева в 2005 году оказалась в финале телепроекта "Шанс". Спустя пять лет ее заметил продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко). В группе "Время и Стекло" она пробыла целых десять лет. На сегодняшний день артистка выступает сольно. Ее дебютная песня gorit стала одной из самых популярных среди украинских исполнителей.

31-летняя Дорофеева в 2015 году сыграла свадьбу с шоуменом Владимиром Дантесом. Пара отмечает, что пока не планирует рождение совместных детей.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Киева патрульная полиция остановила украинскую певицу Надю Дорофееву. Соответствующие кадры появились в ее Instagram. Девушка не сказала, что именно стало причиной того, что ее остановили полицейские. При этом на кадрах видно, как Надя что-то подписывает.

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Автор: Каролина Гайдук