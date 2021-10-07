Это произошло сегодня в центре Киева.

7 октября в центре Киева патрульная полиция остановила украинскую певицу Надю Дорофееву. Соответствующие кадры появились в ее Instagram.

Девушка не сказала, что именно стало причиной того, что ее остановили полицейские. При этом на кадрах видно, как Надя что-то подписывает.

"Это патрульная полиции моды. Вы арестованы", - с юмором подписала фото Дорофеева.

На данные снимки в комментариях отреагировала рэперша alyona alyona: "Предъявите ваши бирки на одежде". Поклонники также прокомментировали данное происшествие: "Я вижу опасность!", "У вас есть один телефонный звонок своему стилисту", "Пришлось автограф оставить", "Опасная украинка".

Читайте такжеЗвезда "Эйфории" Зендея озадачила фанов "беременным" платьемНапомним, ранее Дорофеева заворожила фанов мегастильным аутфитом.

Кто такая Надя Дорофеева

Певица обрела популярность благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Алексей более активно начал выступать с группой MOZGI, а Надя ушла в сольное плаванье.

Сольный проект певицы называется DOROFEEVA. Она уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin. В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время. Также она является супругой украинского певца Владимира Дантеса.

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Автор: Диана Могилевич