Певец отметил, что победа или проигрыш на песенном шоу - это просто место в конкурсе.

Известный певец Андрей Данилко объяснил, почему не стоит "молиться" на победу Украины на "Евровидении". По его словам, бояться проигрыша или думать, что первое место - это что-то очень важное, не стоит. Это просто конкурс, отметил артист.

Он считает, что музыкантам следует концентрироваться на хороших выступлениях, а не на первом или последнем месте. Даже если мы проиграем, это никак не повлияет на Украину, подчеркнул Данилко. Не стоит думать о том, что первое или даже последнее место для наших артистов на конкурсе может как-то отразиться на мировой поддержке.

По мнению Данилко, беспокоиться о проигрыше можно только тогда, когда речь идет о войне. А конкурсы не должны расстраивать ни артистов, ни фанатов.

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"Что мы проигрываем? Евровидение. Это просто какое-то место. Проиграть можно войну. Это же не война. Это все осталось с нашего советского времени", - рассказал певец в комментарии УНИАН.

Он также отметил, что некоторые страны, такие как наша или РФ с Беларусью, слишком остро воспринимают проигрыш на конкурсах. Впрочем, это уже пережиток прошлого.

"Беларусь, Россия, Украина - это три страны, которые настолько болезненно воспринимали поражение (на Евровидении - УНИАН). Для них второе место - это ужас. Только первое. А это ерунда", - добавил Данилко.

Напомним, ранее Данилко оценил шансы TVORCHI на Евровидении. Как оказалось, артист уже давно не берется делать прогнозы. Однако музыкантам он желает лишь успеха.

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