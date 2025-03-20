Ведущий также рассказал о съемках в кино и на телевидении во время войны и, какие гонорары получает за это.

Известный украинский ведущий, военный и актер Даниэль Салем, который ранее прокомментировал слухи о романе с Lida Lee, рассказал, чем планирует заниматься после завершения войны. А также знаменитость высказался о работе на телевидении и, какие гонорары получает за съемки.

Как известно, Салем пополнил ряды ВСУ в 2022 году. Он выполняет боевые задачи на фронте в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" под позывным "Сойер".

В интервью для издания "ТыКиев" мужчина признался, что планирует и в дальнейшем заниматься военным делом, даже когда в Украине наступит мир. Кроме того, он также будет сочетать это со съемками в кино, как делает это и сейчас.

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"После завершения войны я стопроцентно останусь военным - хочу работать на благо государства. Но и кино станет важной частью моей жизни. Играть и влиять на людей - моя самая сильная терапия. Мечтаю сниматься, путешествовать по Украине и миру", - поделился Даниэль.

Сейчас звезда также является ведущим утреннего шоу на телеканале "М1". По его словам, ему удается совмещать эту работу со службой, поскольку съемки проводятся заранее. За один день от 07:00 до 23:00 снимаются сразу несколько программ. Салем признался, что не получает гонорары за участие в проекте и объяснил почему:

Для меня это хобби, я работаю бесплатно. Съемки стали своеобразной терапией - когда включаются камеры, я будто возвращаюсь к себе и своим детским мечтам.

Напомним, ранее Даниэль Салем признался, что в начале войны потерял бизнес. У него была сеть ресторанов в Одессе. Ведущий буквально остался без ничего, а сэкономленные деньги отдал дочери, после чего решил стать военным.

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