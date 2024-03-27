Она не может выплатить деньги коллективу.

Певица Лолита, которая не осуждает политику диктатора и продолжает выступать перед оккупантами, пожаловалась на проблемы с деньгами.

После участия в скандальной "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, когда ее концерты начали бойкотировать и массово отменять, она понесла немалые финансовые потери. И хоть предательница умоляла вернуть ее на сцену и даже вымолила прощение, это все равно ударило по кошельку.

"Выплатила то, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому от отмены концертов больше всего потерял мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи", - сказала Милявская в интервью для росСМИ.

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Однако сейчас более двух месяцев сторонница диктатора не может выплатить зарплату своей команде. Она говорит, что финансово должна обеспечивать в первую очередь свою маму и дочь Еву.

К слову, ранее Лолита благодарила Россию за пенсию, которую получает. Певица признавалась, что имеет 23 856,55 копейки (примерно 7156 гривен), но сейчас эти средства ей вряд ли сильно помогут.

Напомним, недавно путинистка Лолита сделала неожиданное заявление о своем завещании. Она хочет, чтобы после смерти часть ее праха развеяли в Украине.

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