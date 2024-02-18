Предательница похвасталась статусом "бабки".

Российская певица родом из Украины Лолита Милявская похвасталась своей пенсией, которую получает в стране-агрессора. Она говорит, что рада быть "бабкой" в РФ, даже несмотря на то, что пенсии не хватает на привычную жизнь предательницы.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (7156 гривень). Спасибо Москве за надбавку", – написала Лолита.

При этом она добавила, что этих денег мало для содержания себя и своей семьи - мамы и дочки, которых она вывезла из Украины в начале полномасштабного российского вторжения.

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"Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные. Интересантам подтверждаю, что никогда по налогам претензий не было", - добавила артистка.

Стоит отметить, что в последнее время Лолита попала в немилость. Концерты певицы отменяют по всей России после ее участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

В данном случае Лолиту не спасло даже то, что она цинично поддержала преступный режим Кремля и войну в родной Украине.

Напомним, ранее Лолита цинично высказалась о начале войны в Украине.

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