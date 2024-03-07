Певица уже не знает, чем себя занять.

Известная российская певица Лолита обратилась к поклонникам, чтобы те помогли ей вернуться на сцену в России. Судя по всему, ей стало скучно после отмены концертов из-за ее участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

На своей странице в Instagram Милявская записала видеообращение, в котором сказала, что купила секатор для того, чтобы привести в порядок все свои растения.

Также она потребовала, чтобы ее вернули на сцену. А если этого не произойдет, то, как сказала Лолита, она с этим секатором выйдет на улицу и будет стричь все деревья и кусты.

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"Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии" - написала Лолита.

Стоит отметить, что в России массово срывают концерты Лолиты после того, как она участвовала в скандальной вечеринке. Вместе с ней там были Анна Асти, Филипп Киркоров и другие российские звезды. Однако некоторых из них Кремль простил и позволил вернуться на сцену.

Например, Анна Асти скоро даст концерт в Москве, а Киркорова вернули на ТВ.

Напомним, ранее Лолита рассказала, какая у нее пенсия в России.

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