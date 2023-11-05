Сейчас Васько всячески отвергает любое общение с россиянами, но ранее снималась с ними в одних проектах.

Украинская актриса Наталья Васько, снявшаясь в таких сериалах как "Любовь с ароматом кофе", "Отель Эдельвейс", "Все возможно" и других, рассказала, что готова извиняться перед украинцами за то, что позволила россиянам сниматься в наших проектах.

До полномасштабного вторжения она появлялась в одном кадре с российскими актерами, однако после 24 февраля 2022 года она четко заявила о своей позиции. В первый же день большой войны она выложила пост в Facebook, где извинилась за то, что работала с ними.

"Выходит, когда была рядом в кадре, делегировала, что сюда можно заходить. Мол, мы друзья. Я до сих пор готова извиняться за это, потому что чувствую вину за то, что российский сапог топчет мою землю. На съемочных площадках я с россиянами очень ссорилась – это был мой Майдан. Еще в тот период, когда пыталась что-то доказать. Хотя, честно говоря, всегда подозревала, что им нет веры. Говорила об этом нашим актерам еще после 2014 года", - сказала Васько в интервью "Обозревателю".

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Она говорит, что еще тогда нужно было максимально отдалиться от россиян. Актриса считает, что им нет веры, потому что в любой ситуации они могут обмануть.

"Не нужно искать каких-то "хороших русских" – их нет. Они всегда обернутся к тебе с топором. Их вера – перекреститься перед тем, как тебя зарубить", - добавила актриса.

Также Васько сказала, что жалеет о работе в российских проектах. Но объясняет это тем, что в Украине у нее почти не было рабооты.

Напомним, ранее актриса Наталья Васько заявила, что украинцы все время "надевают на себя одежду жертвы".

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