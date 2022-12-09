Наталья Васько заявила, что украинцы все время "надевают на себя одежду жертвы".

Популярная украинская актриса Наталья Васько высказалась по поводу украинцев и войны в нашей стране. По ее словам, главная проблема украинского народа в том, что нам якобы нравится быть жертвами.

Она вспомнила, что после 2014 года украинцы продолжили слушать российскую музыку и смотреть российские сериалы. Васько отметила и то, что после начала войны на Донбассе украинские режиссеры приглашали россиян для съемок в кино. Таким образом все закрывали глаза на агрессию России.

"Мы виноваты. Это какое-то садо-мазо. Мы все время надеваем на себя одежду жертвы. Такое ощущение, что нам нравится быть жертвами. У Курбаса есть, где он цитирует Франка: "Вот бы украинцы были более характерными, а не такими, которые подстраиваются", – сказала Васько в интервью Алине Доротюк.

Наталья добавила, что сразу нужно было отказаться от всего российского.

Кто такая Наталья Васько

Наталья Васько родилась во Львовской области. Является актрисой Киевского Молодого театра. Обрела популярность благодаря съемкам в таких сериалах как "Как долго я тебя ждала", "Крепостная", "Тайная любовь", "Следователь Горчакова" и других.

Ранее УНИАН сообщал, как российский актер родом из Украины Родион Юрин поддержал оккупацию родного Мариуполя.

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