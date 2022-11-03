Оказывается, предательница Украины сейчас находится в Испании и пишет, что чувствует себя там, как "дома".

Опальная украинская певица Ани Лорак, предательски молчащая о полномасштабной войне в родной стране, "отметилась" в сети очередным "пустым" постом и разгневала своих подписчиков.

Так, на своей странице в Instagram живущая и выступающая в России исполнительница показала кадр с отдыха.

"Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома", - написала "дива" и указала, что она находится в Испании.

Видео дня

Этим Каролина (настоящее имя поп-звезды, - УНИАН.) не на шутку разозлила своих фолловеров.

Реакция сети на пост Ани Лорак из Испании

Одни подписчики начали спрашивать Ани, неужели РФ не придает силы, другие восхитились ее красотой.

"А как же Россия? Силы не предает уже?"

"Забыла где дом?"

"Езжай в р*шку за силами"

"Лучше бы в Украину приехала посмотрела, что тут творится"

"Теперь ваш дом - страна-террорист"

"Какая вы красавица"

"Скучали по вашим фотографиям, Каролина. Чудесная".

Война в Украине: как Лорак предательски молчит о полномасштабном вторжении РФ

Ани Лорак в августе 2021 года выступила в Одессе. Это было первое ее сольное выступление в Украине с 2014 года, когда она переехала жить и выступать в страну-агрессор - Россию.

А с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Каролина предательски замолчала о происходящих в родной стране зверствах. Напомним, звезда родилась в Черновицкой области.

После того, как "полчища" фанатов атаковали Ани в сети с вопросами, почему она не осудит вторжение РФ, она решила удалить страницу в Instagram. Спустя несколько месяцев она там снова "объявилась", но "накатала" бессмысленный пост, в нем - ни слова о войне.

Из-за молчаливой позиции Лорак ее концерты за границей отменили. Напомним, она должна была выступить в Германии и Чехии.

Вас также могут заинтересовать новости: