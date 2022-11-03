Опальная украинская певица Ани Лорак, предательски молчащая о полномасштабной войне в родной стране, "отметилась" в сети очередным "пустым" постом и разгневала своих подписчиков.
Так, на своей странице в Instagram живущая и выступающая в России исполнительница показала кадр с отдыха.
"Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома", - написала "дива" и указала, что она находится в Испании.
Этим Каролина (настоящее имя поп-звезды, - УНИАН.) не на шутку разозлила своих фолловеров.
Реакция сети на пост Ани Лорак из Испании
Одни подписчики начали спрашивать Ани, неужели РФ не придает силы, другие восхитились ее красотой.
- "А как же Россия? Силы не предает уже?"
- "Забыла где дом?"
- "Езжай в р*шку за силами"
- "Лучше бы в Украину приехала посмотрела, что тут творится"
- "Теперь ваш дом - страна-террорист"
- "Какая вы красавица"
- "Скучали по вашим фотографиям, Каролина. Чудесная".
Война в Украине: как Лорак предательски молчит о полномасштабном вторжении РФ
Ани Лорак в августе 2021 года выступила в Одессе. Это было первое ее сольное выступление в Украине с 2014 года, когда она переехала жить и выступать в страну-агрессор - Россию.
А с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Каролина предательски замолчала о происходящих в родной стране зверствах. Напомним, звезда родилась в Черновицкой области.
После того, как "полчища" фанатов атаковали Ани в сети с вопросами, почему она не осудит вторжение РФ, она решила удалить страницу в Instagram. Спустя несколько месяцев она там снова "объявилась", но "накатала" бессмысленный пост, в нем - ни слова о войне.
Из-за молчаливой позиции Лорак ее концерты за границей отменили. Напомним, она должна была выступить в Германии и Чехии.