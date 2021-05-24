Пользователи соцсетей разделились во мнениях.

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который пройдет с 6-го по 11 июля в Киеве, выступит российский певец Валерий Меладзе.

Об этом организаторы фестиваля сообщили в Instagram Atlas Weekend.

«Главный обладатель женских сердец всех возрастов Валерий Меладзе на Atlas Weekend Friends Edition. Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам», – говорится в анонсе.

Пользователи сети разделились на две группы: одни – благодарят организаторов, другие – возмущены приглашением Меладзе на фестиваль:

Читайте такжеДеградация и пародия: эпатажную MARUV "разнесли" в сети за клип с Киркоровым«Ахаха, это такой прикол?», «К такому повороту меня жизнь не готовила», «Какой ужас», «Что за позорище?», «Это просто дно», «Ого! Спасибо! Теперь точно не пойду», «Это пожар всех женских сердец», «У меня аж мурашки по коже побежали от этой новости», «Это то, чего я ждала всю жизнь».

Atlas Weekend 2021: что известно о фестивале

В этом году Atlas Weekend будет проходить в формате Friends Edition.

В списке участников фестиваля уже значатся Alyona Alyona, Бумбокс, Антитела, The Hardkiss, эстонский рэп-исполнитель Tommy Cash и российский певец Ramil.

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Автор: Катерина Шварц