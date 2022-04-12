Оккупанты оставили в доме Поклада взрывчатку.

Супруга украинского композитора Игоря Поклада показала последствия после визита российских оккупантов в их дом в Ворзеле. По ее словам, захватчики разграбили дом и оставили там взрывчатку.

Об этом сообщает "Гордон".

"Эта "элита" жила в нашем доме, мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! Было страшно заходить. Замки сорваны, дверь взломана", – сказала Светлана.

Она добавила, что им с супругом пришлось вызывать саперов, чтобы они обезвредили все взрывчатки. Только тогда супруги смогли попасть в свой дом.

Зайдя домой, Светлана ужаснулась от того, какой беспорядок после себя оставили оккупанты. На фотографиях видно, что они устроили в доме настоящий коллапс, оставили гору немытой посуды и прочее. К счастью, сам дом остался целым.

"Жаловаться не стану. Дом цел. А многим вообще некуда вернуться. Одна ракета одного маньяка – и мгновенно все превращалось в пепел. Погибли и люди, и собаки. Из милого курортного городка россияне создали филиал ада", – добавила жена Поклада.

Напомним, ранее Светлана Поклад рассказала, как им с супругом удалось выжить в оккупированном Ворзеле.

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