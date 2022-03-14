Композитору, его жене, теще и двум собакам удалось спастись.

Недавно украинский журналист Дмитрий Гордон в своих соцсетях опубликовал пост с просьбой о помощи украинскому композитору Игорю Покладу, который не мог вырваться из оккупированного Ворзеля.

На его пост отреагировал Константин Кястутисович, который смог вытащить композитора, его жену, тещу и двух собак из подвала, который захватили оккупанты.

Об этой невероятной истории рассказала жена Поклада - Светлана. Она поблагодарила Константина за спасение и сказала, что таким людям нужно сразу давать звание Героя Украины.

"Когда я писала первые, почти панические посты, мы еще не знали, что нас ждет впереди. Кажется, первые взрывы испугали абсолютно всех. Уверена в этом... А потом был Гостомель, что рядом с нами... И постоянный грохот вертолётов... И началось... Тогда я впервые поняла, что такое "Грады". "Смерчи" были впереди... И проклятые кадыровцы, падлы..." – рассказала женщина.

Затем оккупанты перебрались и в Ворзель. По словам Светланы, российские военные стреляли по всему, чему только можно. А когда солдаты РФ начали прятаться от артиллерии за жилыми домами, тогда начался настоящий ад.

Также Светлана добавила, что каждый день ВСУ уничтожали вражеские танки, но приезжали все новые и новые. Потом в Ворзеле появился гумкоридор, через который вывозили заложников оккупантов. Но тогда они побоялись ехать сами. К ним на помощь пришел тот самый Константин, который приехал и забрал их.

"Всадили Игоря, маму, Бусю и стали молиться… Мы ехали сами, без колонны. Через три блок-поста орков… Заплакала я уже на нашем, когда украинский флаг увидела. Эти дни я запомню на всю жизнь... Эти самые ужасные дни в жизни... И молиться за всех, кто молился за нас, тоже буду всю жизнь... Вы прочли историю "Как выжить и вернуться из ада..." – подытожила жена Игоря Поклада.

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