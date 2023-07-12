По словам блогера Богдана Беспалова, Гайтана заслуживает славы.

Известный блогер Богдан Беспалов рассказал о певице Гайтане и намекнул на причины ее "исчезновения" со сцены. Он общался с мужем артистки и сделал некоторые выводы о причинах угасания ее карьеры.

Как оказалось, избранник певицы не хочет, чтобы Гайтана давала интервью. Беспалов утверждает, что муж певицы может запрещать ей создавать музыку. Впрочем, блогер отметил, что может ошибаться.

По словам Беспалова, Гайтана заслуживает славы. Поэтому он не понимает, почему муж певицы, выступающий в роли ее продюсера, отвергает предложения об интервью.

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"Общался вчера с мужем Гайтаны в Инстаграме. Не первый раз за последний год. Что происходит? Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно я себя накручиваю, но такие категоричные отказы, и не только мне... Очень жаль. Гайтана заслуживает того, чтобы быть звездой", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Сама Гайтана на информацию от Беспалова не реагирует. Она не очень активно ведет соцсети. А потому, вероятно, комментировать "слив" секрета о муже, который якобы против интервью и выступлений, не станет.

Когда Гайтана ушла со сцены

Певица, которая была очень известна в "нулевых", внезапно заявила о прекращении карьеры в 2021 году. Гайтана говорила, что хочет уделять больше времени своей семье. Известно, что в 2016 году она тайно вышла замуж за продюсера Александра Эссами, а в 2017 певица родила дочь.

По словам Гайтаны, она не хочет быть очень популярной. Певица обещала не ставить "крест" на музыке, однако говорила, что не стремится собирать стадионы. Напомним, недавно звезда впервые с начала войны показала себя и дочь.

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