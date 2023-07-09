На новых фото звезда "нулевых" показала еще и мужа.

Известная певица Гайтана, которая "исчезла" из соцсетей и не публиковала личные фото с начала полномасштабной войны, наконец вышла на связь с фанатами. Она показала, как изменилась за это время.

Так, Гайтана разместила в Instagram новые фото. На них она позирует с мужем и маленькой доченькой.

Певица отказалась от прошлого стиля. Сейчас она выбирает простую и удобную одежду, носит длинные косы и, как заметно на фото, веселится вместе с семьей.

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Гайтана не стала объяснять, куда и почему "исчезала" из соцсетей. Впрочем, фаны были в восторге даже от того, что она просто показала новые фото. Комментаторы пишут:

"Гайтаночка! Наконец-то я вас вижу! Скучаю и мечтаю попасть на ваш концерт"

"Как приятно видеть вас с семьей! Когда будет возможность и вдохновение, возвращайтесь на сцену в Украину, мы вас очень ждем!"

"Гайтана - уникальная певица, прекрасный человек! Рады видеть! Также будем счастливы слышать бархатный голос Украины! С большой радостью вспоминаю наши репетиции"

Как Гайтана выглядела в прошлом

Гайтана-Лурдес Эссами (полное имя певицы) родилась в Киеве, однако первые пять лет своей жизни находилась в Конго. После этого мать забрала ее в Украину. Гайтана выучила украинский язык, получила экономическое образование и окончила музыкальную школу. Певица, прославившаяся благодаря своим хитам "Два вікна", "Шаленій", "Самотня босса" и другим песням, активно выступала с 2003 года.

Она покорила сердца украинцев не только пением, но и эффектными образами. Гайтана всегда выбирала необычные прически, яркие наряды и аксессуары.

Что Гайтана говорит о войне

Известно, что в далеком 2016 году певица решила поставить семью на первое место, а потому приостановила свою карьеру. В начале полномасштабной войны певица прекратила "постить" личные фото, однако часто выкладывала патриотические картинки и писала о поддержке. Она отмечала, что молится за Украину. Где именно она находится - Гайтана не рассказывала.

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