Покойная знаменитость хорошо ладила с сыном мужа.

Муж известной украинской актрисы, ведущей Русланы Писанки, которой не стало 2 года назад, - бизнесмен Игорь Исаков - вспомнил, какой была покойная жена. В частности, он рассказал, каким было общение знаменитости с его сыном Егором.

Накануне, 19 июля, состоялась вторая годовщина смерти звезды. В памятный день вдовец рассказал, что Писанка всегда дарила свою любовь всем вокруг. Среди них был и его сын Егор от первого брака. Как известно, у супругов не было общих детей, поэтому к парню Руслана относилась как к родному.

По словам Игоря, ведущая заботилась о его сыне и была ему старшим другом. Более того, бизнесмен признался, что часто отношения у Егора и Русланы были лучше, чем у отца с сыном.

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"С моим сыном у нее были очень хорошие отношения. Иногда я даже говорил, что у нее с ним получается общаться намного лучше. У меня, признаюсь, какой-то период были немного натянутые отношения. Сейчас очень теплые, а тогда... Не знаю, почему так происходило. Может, требовал от него больше, чем нужно. А он этим требованиям не мог или не хотел соответствовать. Словом, Руся ладила с Егором гораздо лучше, чем я. Она была ему старшим другом, наставником", - поделился Исаков в интервью для ОBOZ.UA.

Парень долгое время жил вместе со звездными супругами. Тогда, как вспомнил вдовец, Писанка учила Егора бытовым обязанностям. Они часто общались и обсуждали важные друг для друга темы.

"Могла сказать: "Егорка, кто знает, как оно там будет дальше, иди, я тебя научу варить суп. Пригодится". И они шли на кухню, Егор что-то чистил, она ему рассказывала какие-то истории, а тем временем давала советы, что за чем бросать в тот бульон. И они готовили вместе, обсуждали жизнь - и хорошо так им было. Я в такие моменты старался ни словом не вмешиваться, чтобы своими неосторожными действиями не навредить их откровенности. Когда приезжали к нам друзья, мы принимали их втроем", - добавил Игорь.

Сейчас сын предпринимателя живет за границей, куда он уехал 5 лет назад. Исаков поддерживает связь с сыном.

К слову, Писанка умерла на 57-м году жизни из-за сложной болезни. Звезда при жизни участвовала в "Танцах со звездами", "Взвешенных и счастливых", "Звезда+Звезда". Она снималась в фильмах "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела".

Напомним, ранее муж Русланы Писанки рассказал, почему решил ее перезахоронить.

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