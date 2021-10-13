Константин Войтенко говорит, что жена не ревнует его к партнерше.

Украинский актер, участник шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, что жена не ревнует его к партнерше на паркете.

По его словам, он не понимает, как у людей могут возникать романтические отношения, когда они танцуют.

"Честно говоря, не понимаю, как у людей появляются романтические отношения в парах, когда они танцуют. Мне не хватает времени, чтобы танец выучить! Либо у людей слишком много времени, либо слишком быстро учат хореографию. Я учу не быстро, поэтому меня никто не ревнует, и это прекрасно", - говорит Войтенко.

Читайте такжеИзвестная певица шокировала весь мир "голым" платьем без белья (фото)Также он добавил, что его главный конкурент на проекте - это время. Константин отметил, что на "Танцах со звездами" много девушек, которые классно танцуют, но он может лучше.

"Среди участников не вижу конкуренции, поскольку есть много девочек-звезд, которые классно танцуют. Но я могу лучше! Если у меня будут время и силы, смогу показать самый лучший результат. Если нет, то на паркете покажется мой конкурент – время", - подытожил актер.

Напомним, ранее супруга Константина Войтенко написала гневный пост об их разрыве.

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Автор: Диана Могилевич