Певица однажды зашла за кулисы, но не выключила микрофон.

Украинская певица Оля Полякова в программе "Светская жизнь" вспомнила, как на одном из концертов зашла за кулисы и не выключила микрофон. По ее словам, тогда она очень волновалась, поэтому и попала в такую курьезную ситуацию.

"Когда у нас было первое шоу, то это был ад. Я зашла за кулисы и ору на всех, маты гну, а микрофон то работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-то, заберите у нее микрофон!". Сейчас у меня есть специальный человек, я отдаю ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал", - рассказала Полякова.

Стоит отметить, что Оля Полякова не стесняет себя в выражениях. Более того, она нередко попадает в скандалы из-за своего острого языка. При этом она умеет извиняться, если считает, что действительно "перегнула палку".

Ранее УНИАН сообщал, что украинский телеведущий Алексей Суханов высказался о песнях Оли Поляковой.

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Автор: Диана Могилевич