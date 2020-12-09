К челленджу присоединились Николь Кидман, Элизабет Бэнкс, Риз Уизерспун, Галь Гадот, Марк Руффало, Натали Портман, Мэрайя Кэри, а также Шерон Стоун.

Голливудские знаменитости устроили праздничный рождественский челлендж в Instagram.

Читайте такжеSafeHands: известная супермодель приняла участие в "коронавирусном" челлендже (видео)Об этом пишет Esquire.

К челленджу присоединились Николь Кидман, Элизабет Бэнкс, Риз Уизерспун, Галь Гадот, Марк Руффало, Натали Портман, Мэрайя Кэри, Шерон Стоун.

Рождественский челлендж в Instagram: в чем смысл

Задача в том, чтобы сделать коллаж из своего фото и снимка другого человека или персонажа, разместив его у себя на плече. Причем, важно, чтобы имя этого персонажа рифмовалось с именем автора коллажа.

Акция напоминает праздничную традицию Elf on the Shelf (Эльф на полке): перед Рождеством взрослые сажают на полку шкафа фигурку эльфа, который, по легенде, следит за ребенком и докладывает Санта Клаусу, хорошо ли тот себя вел.

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Автор: УНИАН