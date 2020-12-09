Николь Кидман / фото instagram.com/nicolekidman

Голливудские знаменитости устроили праздничный рождественский челлендж в Instagram.

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К челленджу присоединились Николь Кидман, Элизабет Бэнкс, Риз Уизерспун, Галь Гадот, Марк Руффало, Натали Портман, Мэрайя Кэри, Шерон Стоун.

Рождественский челлендж в Instagram: в чем смысл

Задача в том, чтобы сделать коллаж из своего фото и снимка другого человека или персонажа, разместив его у себя на плече. Причем, важно, чтобы имя этого персонажа рифмовалось с именем автора коллажа.

Акция напоминает праздничную традицию Elf on the Shelf (Эльф на полке): перед Рождеством взрослые сажают на полку шкафа фигурку эльфа, который, по легенде, следит за ребенком и докладывает Санта Клаусу, хорошо ли тот себя вел.

Шерон Стоун на плече у Бората / фото instagram.com/sharonstone
Марк Руффало / фото instagram.com/markruffalo
Мэрайя Кэри / фото instagram.com/mariahcarey
Натали Портман / фото instagram.com/natalieportman
Энн Хэтэуэй / фото instagram.com/annehathaway
Галь Гадот / фото instagram.com/gal_gadot
Элизабет Бэнкс / фото instagram.com/elizabethbanks
Риз Уизерспун / фото instagram.com/reesewitherspoon

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Автор: УНИАН