Ведущий рассказал, как они с любимой пережили это.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о неудачной беременности у его жены - блогерши и юриста Инны. Шоумен ответил, как они пережили с любимой этот тяжелый период.

Ведущий рассказал, что Инна забеременела в 2017 году, однако у нее произошел выкидыш. Пара пережила болезненный период еще в начале своих отношений и до появления детей. По словам Тимура, они узнали о замирании плода на маленьком сроке, поэтому ей не пришлось делать операцию.

Мирошниченко признается, что, когда юристка во второй раз забеременела, у них был страх, но с появлением на свет Мии - старшей дочери звезд - все переживания исчезли.

"Выкидыш произошел, когда совсем маленький срок был, даже не пришлось никаких там дополнительных манипуляций проводить. Но говорили, что ближайший год у нее детей не будет. Было немножко тревожно, потому что ты понимаешь, что прецедент уже был. С первой беременностью, когда Мией Инна была беременна, то было легкое нервное состояние всегда", - вспомнил шоумен.

Тимур говорит, что женщине всегда сложнее пережить выкидыш, поскольку это внутри нее замирает жизнь. Поэтому, когда у них произошла такая история, он бросил все силы на поддержку любимой. Именно Мирошниченко пытался сохранять баланс в семье и искать позитив даже в сложные времена.

"Здесь надо поддерживать жену. Ты понимаешь, что у тебя будет ребенок, и пока ничего не видно, ничего не происходит, ты просто знаешь этот факт. У женщины же другая история, она это чувствует все внутри. Именно она теряет жизнь внутри себя. Здесь возвращаемся к тому, что чувствует мужчина, и то, что чувствует женщина. Это тоже индивидуально, возможно, для кого-то это трагедия и все остальное, но поддержать женщину в этот момент значительно важнее, чем заботиться о себе. Ее высокая эмоциональность, она помогает, что я просто занят тем, что держу тот баланс и у меня нет времени на какие-то свои моменты", – добавил ведущий.

К слову, сейчас супруги находятся в браке уже более 6 лет. Они воспитывают четверых детей - дочь Мию, сына Марка, а также двух приемных детей. В прошлом году пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года, а в этом году - 9-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко трогательно поздравила приемную дочь и показала подарок для нее. Девочка впервые отпраздновала день рождения в семейном кругу.

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