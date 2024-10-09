Он поздравил Инну с праздником.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко трогательно обратился к жене Инне.

Сегодня, 9 октября, она празднует свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет. В честь праздника Тимур поздравил любимую в своем Instagram.

"Ты такая разная, но одинаково любимая. До безумия! С Твоим Днем", - написал Мирошниченко и добавил видео с семейными кадрами.

Позже сама Инна опубликовала новое видео на своей странице. На нем она на зеркале написала свой возраст и отметила, что встречает сегодня новый год жизни.

Где именно будет праздновать именинница и какие подарки получила - адвокат не отметила.

Реакция подписчиков

Подписчики супругов начали активно поздравлять именинницу в сети.

"Поздравляю! Она реально у вас самая лучшая, восхищаюсь ею! Счастья ей, здоровья, пусть все успевает и сияет своей красотой и добротой"

"Поздравляем самую очаровательную и фантастическую именинницу"

"Необыкновенная женщина Необыкновенная семья"

"Пусть и в дальнейшем она будет самой любимой девочкой".

К слову, Мирошниченко в браке с 2018 года. Они воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка. Год назад пара усыновила мальчика Марселя, а в этом году они также удочерили 8-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее ведущая Соломия Витвицкая показала кадры любимого-воина и поздравила его с особым праздником.

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