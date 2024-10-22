Девочка впервые празднует день рождения в семейном кругу.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - трогательно поздравила приемную дочь Ангелину.

Сегодня, 22 октября, девочка празднует свой день рождения в семейном кругу. Ей исполнилось 9 лет. По случаю праздника Инна опубликовала трогательное видео с именинницей и написала свои пожелания названной дочери.

"Это твой первый День рождения в кругу семьи! Первый, когда объятиями будят мама, папа, братья и сестра. Первый, когда ты сама выбрала подарок и ждала его с нетерпением! Первый, когда весь день будет только для тебя и только так, как ты хочешь! Ты заслуживаешь, чтобы каждый день был таким! Чистая, светлая душа, чьи глаза полны доверием к миру! Ты влюбляешь в себя и отвечаешь тем же! Будь обязательно счастливой! Любим тебя очень сильно, наша взрослая маленькая дочь", - написала адвокат.

К слову, Ангелину поздравили родители, сестренка и братья утром праздничным тортом. Затем девочка получила в подарок желанные серьги в виде единорога.

"Еще 2 месяца назад выбрала эти серьги на ДР и терпеливо ждала, когда ушки заживут. Мы их сразу тихонько купили и на каждое: "А вы мне подарите серьги на ДР?", радовались, что не передумала".

Отметим, что Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четверых детей. У них есть 6-летняя дочь Мия и 4-летний сын Марко, а еще в прошлом году они усыновили мальчика Марселя. И в этом году девочка Ангелина стала также частью их большой семьи.

Напомним, Мирошниченко ответили, как изменились их отношения с появлением 4-го ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: