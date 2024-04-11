Сейчас он испытывает стыд за сотрудничество с ними.

Известный украинский режиссер Евгений Синельников рассказал, что испытывает стыд за то, что до полномасштабного российского вторжения сотрудничал с артистами, которые потом предали родную Украину.

В интервью УНИАН он признался, что еще в начале большой войны у него были надежды достучаться до Регины Тодоренко и других артистов, которые живут в России, однако когда он понял, что это бесполезно, то просто оборвал с ними все связи.

"Связи все оборвались раз и навсегда, ведь общаться с людьми, которые поддерживают уничтожение другого народа - ужасное, жестокое, захватническое уничтожение - просто аморально. В начале войны еще были надежды, что бывших коллег из страны-врага надо просто проинформировать обо всех ужасах войны, чтобы они открыто выступили против вторжения в Украину. Но все уже знают, что результата абсолютно не было от попыток достучаться до них и найти здравый смысл в их молчании", - сказал Синельников в интервью УНИАН.

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Он добавил, что не может оправдать молчание о войне ни одного человека, а особенно тех, кто родился и вырос в Украине.

"В какой-то степени я даже чувствую стыд, что работал со столь лицемерными людьми, учитывая тот факт, что некоторые из них родились в Украине. И пока их родные города находятся под постоянными обстрелами и подвергаются разрушениям, они выбирают молчать. Это просто отвратительно и не поддается пониманию или извинению", - добавил режиссер.

Напомним, ранее балетмейстер Раду Поклитару высказался об общении с предателями Владом Ямой и Татьяной Денисовой.

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