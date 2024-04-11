Хореограф также ответил, поддерживает ли дружеские отношения с коллегами, которые живут в России.

Известный украинский хореограф, балетмейстер Раду Поклитару откровенно рассказал об общении с коллегами Владом Ямой и Татьяной Денисовой.

Как известно, ранее все они сидели за одним судейским столом на проекте "Танцуют все", а сейчас только Раду остался в Украине. Яма и Денисова эмигрировали за границу.

По словам балетмейстера, до полномасштабного вторжения у него были близкие дружеские отношения с Денисовой. Они навещали друг друга и всегда поддерживали связь. С Ямой общение было не таким частым, но хореографы всегда были в хороших отношениях. Зато сейчас, как рассказал Поклитару, он не интересуется их жизнью:

Я с Татьяной общался и она была у меня до войны, она заезжала ко мне - замечательный вечер. Мы больше не общались, я ее не видел. Даже не знаю, где она сейчас, в России или Германии. Не очень сильно отслеживаю чужую жизнь и судьбы. Не знаю, где она. Я достаточно сильно заточен под свою профессию. Я не очень интересуюсь. Новости читаю только о войне. Мы с Владом Ямой всегда были в очень хороших, милых отношениях. Таня была у меня в гостях дома, а Влад ни разу не был. Но мы нормально общались.

Также хореограф поделился, что в России у него осталось немало знакомых и коллег. Однако после полномасштабного вторжения он оборвал почти все связи и отменил все творческие договоренности.

"Я учился в Перми шесть лет. Моя профессия артиста балета она родом оттуда. И мы не можем перемотать биографию назад и сделать вид, что я не учился в Перми. Я работал в Белоруссии 10 лет. Я получил профессию хореографа там. Это нормальная постсоветская биография. Понятно, что у меня остались знакомые по ту сторону линии фронта. Конечно же количество общения сразу сократилось в разы. Творческие совместные планы свелись к нулю. Остались буквально единицы людей, с которыми общаюсь", - рассказал Раду.

К слову, Влад Яма с семьей в первые сутки полномасштабного вторжения выехал в США, где сейчас работает тренером по танцам. Денисова еще до войны отказалась от украинского гражданства и сейчас проживает в России и участвует в различных проектах.

Напомним, ранее Раду Поклитару откровенно ответил, были ли у него отношения с Натальей Могилевской.

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