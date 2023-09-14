Ярослава Гресь обратилась к украинцам, которые находятся за границей.

Блогер и координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь осудила украинцев, которые выехали за границу и продолжают общаться на русском языке. Она рассказала, что была неприятно поражена, когда услышала речь страны-агрессора в Варшаве.

"Уважаемые украинцы во временной эмиграции, я вчера имела радость пройтись вечером по красивому варшавскому парку и была ошеломлена количеством русского языка. Каждый второй человек. Будто я гуляю где-то по Москве. Так что есть два варианта. Варшаву незаметно оккупировали россияне. Или это были украинцы с погрешностью на единичных беларусов. Склоняюсь ко второму. На правах человека, который полтора года работает с международными партнерами и привлекает в поддержку Украины всех, кого только можно, имею к вам один простой вопрос — вы *банулись? Вы не понимаете, что идет экзистенциальная война? Война за право украинцев существовать как нации, а не быть частью империи. Что язык - это ATACMS, умноженная на F16? Что вывеску "Маріуполь" заменили на "Мариуполь" сразу после захвата города не просто так? Я не понимаю, что здесь нужно объяснять, правда", - написала Гресь на своей странице в Instagram.

Блогерша отметила, что дети украинцев, находящихся за границей, быстро учат другие языки, однако не родной. По словам Гресь, все должны знать хотя бы 100 самых распространенных украинских слов.

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"Только бы без крика в парке: "Ванечка, смотри под ножки!". Кажется, что это ваше личное дело, но все значительно хуже, чем вы думаете. Каждый Ванечка влияет на крошку международной поддержки. Отдельно один Ванечка ничего не изменит. Но масса Ванечек это уж извините, п*здец", - добавила она.

Гресь заявила, что иностранцам трудно объяснять, в чем разница между украинцами и россиянами, если все общаются на одном языке. Она также добавила, что множество раз слышала вопрос, почему же граждане нашей страны не переходят на государственный язык.

"Аргумент о военных, которые говорят на русском, можете сразу припарковать в гараже. Военные защищают Украину с оружием в руках, отдают за нее свою жизнь. К военным вопросам ноль", - написала блогерша.

Гресь просит украинцев общаться на государственном языке хотя бы в публичном пространстве. Ведь это, утверждает блогер, единственный способ сохранить Украину для наших детей.

Комментариев под постом нет. Гресь объяснила в Stories, что намеренно ограничила эту функцию, ведь у нее нет времени, чтобы читать и отвечать всем, кто делится мнениями относительно ее поста.

Напомним, ранее на эту тему высказался ведущий Анатолий Анатолич. Он призвал украинцев "не позориться" и отказаться от русского языка.

Кто такая Ярослава Гресь

Ярослава Гресь основала PR-агентство и занималась, в частности, благотворительными проектами. Она вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021".

В начале полномасштабной войны Гресь стала координатором фандрейзинговой платформы UNITED24. Она привлекла немало амбассадоров и помогала собирать средства для Украины.

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