Оксана Билозир рассказала о своих доходах.

Народная артистка Украины, известная певица Оксана Билозир, которая после 32 лет брака развелась с мужем, рассказала, что ей приносит наибольший доход сейчас. Исполнительница также высказалась о своей пенсии.

По словам 67-летней знаменитости, пенсия - это не главный источник ее дохода. Сейчас Билозир продолжает выступать на большой сцене и обеспечивает себя благодаря гастрольной деятельности. Также она имеет прибыль с роялти, полученных от использования ее работ в публичном пространстве. Оксана признается, что сейчас ей хватает на жизнь и она не жалуется на свой заработок.

"У меня договор с компанией, которая следит за тем, чтобы мои права не были нарушены. Отдельно также получаю средства от своих социальных сетей. Это комфортные для меня деньги", - поделилась артистка в интервью для OBOZ.UA.

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Звезда говорит, что пенсия ей пока не понадобилась. Ей хватает других доходов и размер пенсионных выплат не играет важной роли для нее. Правда, раскрывать, какая у нее пенсия, Билозир не стала.

"Я не привыкла оглядываться на то, какая у меня пенсия. Потому что и дальше творчески работаю - и это меня обеспечивает", - добавила Оксана.

Что известно о Билозир

Оксана стала известной как солистка ансамбля "Ватра", исполняя патриотические песни. Билозир была народным депутатом Украины нескольких созывов и работала министром культуры в 2005 году. Она до сих пор активно поддерживает благотворительные инициативы, в частности помощь детям и военным.

Среди ее самых известных песен "Україночка", "Коханий", "Чорна квітка", "Я не плачу".

Напомним, ранее Оксана Билозир, которая крестила детей экс-президента Украины Петра Порошенко, рассказала об их воспитании.

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