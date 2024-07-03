Самойлов агитирует россиян участвовать в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях.

Фронтмен российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, которому СБУ запретила въезд в Украину, призвал артистов из страны-агрессорки пройти "чистилище" в Донецкой области. Именно так путинист называет выступления в оккупированных Россией городах, которые находятся в огне захватчиков.

Еще с 2015 года певец гастролирует по аннексированным территориям, где устраивает пропагандистские шоу и оказывает помощь оккупантам. Вероятно, в последнее время среди путинистов все меньше желающих ездить с концертами на Донбасс, поэтому Самойлов начал открыто агитировать коллег участвовать в пророссийских мероприятиях.

"Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не те, кто воюют, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое", - заявил Вадим.

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По его словам, выступления перед захватчиками - это боевой долг. Более того, он не исключает, что может пополнить ряды террористической армии. Такое решение Самойлов примет, если поймет, что нужен оккупантам.

Зато брат путиниста Глеб не разделяет его пророссийскую позицию. Вместе они создали группу "Агата Кристи" в 1988 году, но из-за разных взглядов на полномасштабное вторжение, не поддерживают связь.

Глеб открыто поддержал Украину и осудил путинский режим. Он отказался выступать на оккупированном Донбассе, чем нарвался на критику в РФ. Из-за этого возникло немало скандалов и даже споры за право исполнения песен "Агаты Кристи". Суды стали на сторону Вадима и лишили прав Глеба. Однако стоит указать, что брат музыканта продолжает жить в стране-агрессорки.

К слову, Вадим даже получил медаль "За заслуги" перед ЛНР. Вся его деятельность связана с поддержкой войны. Он выступает для российских солдат, собирает деньги на армию. Певец внесен в базу Миротворец из-за поездок в аннексированные территории и участия в пропагандистских мероприятиях. Минкульт признал артиста человеком, который несет угрозу для нацбезопасности Украины.

Напомним, ранее путинистка Настя Ивлеева отпраздновала день рождения на Донбассе.

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