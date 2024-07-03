Вадим Самойлов называет выступления перед оккупантами "боевым долгом" / Скриншот Instagram

Фронтмен российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, которому СБУ запретила въезд в Украину, призвал артистов из страны-агрессорки пройти "чистилище" в Донецкой области. Именно так путинист называет выступления в оккупированных Россией городах, которые находятся в огне захватчиков.

Еще с 2015 года певец гастролирует по аннексированным территориям, где устраивает пропагандистские шоу и оказывает помощь оккупантам. Вероятно, в последнее время среди путинистов все меньше желающих ездить с концертами на Донбасс, поэтому Самойлов начал открыто агитировать коллег участвовать в пророссийских мероприятиях.

"Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не те, кто воюют, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое", - заявил Вадим.

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По его словам, выступления перед захватчиками - это боевой долг. Более того, он не исключает, что может пополнить ряды террористической армии. Такое решение Самойлов примет, если поймет, что нужен оккупантам.

Группа "Агата Кристи" / Скриншот Instagram

Зато брат путиниста Глеб не разделяет его пророссийскую позицию. Вместе они создали группу "Агата Кристи" в 1988 году, но из-за разных взглядов на полномасштабное вторжение, не поддерживают связь.

Глеб открыто поддержал Украину и осудил путинский режим. Он отказался выступать на оккупированном Донбассе, чем нарвался на критику в РФ. Из-за этого возникло немало скандалов и даже споры за право исполнения песен "Агаты Кристи". Суды стали на сторону Вадима и лишили прав Глеба. Однако стоит указать, что брат музыканта продолжает жить в стране-агрессорки.

К слову, Вадим даже получил медаль "За заслуги" перед ЛНР. Вся его деятельность связана с поддержкой войны. Он выступает для российских солдат, собирает деньги на армию. Певец внесен в базу Миротворец из-за поездок в аннексированные территории и участия в пропагандистских мероприятиях. Минкульт признал артиста человеком, который несет угрозу для нацбезопасности Украины.

Напомним, ранее путинистка Настя Ивлеева отпраздновала день рождения на Донбассе.

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