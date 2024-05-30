Старшая дочь известного голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого нашли неизлечимую болезнь, рассказала об отношении отца к внучке Луэтте. Румер Уиллис поделилась историей о первой встрече звезды с крохой.

Как пишет издание Today, дочь знаменитости назвала отца "прекрасным дедушкой". Брюс даже стал свидетелем того, как маленькая Луэтта делала первые шаги в своей жизни.

"Лу только начала немного ходить, и она подошла именно к нему. И это было так мило. Он папа девочек, со всех сторон. Я видела его поведение с моими сестрами, моими младшими сестрами. И я снова увидела то же самое, когда это произошло с моей дочерью", - сказала Румер.

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Также она рассказала, как отреагировали поклонники актера на его болезнь. Как известно, в марте 2022 года у Брюса обнаружили лобно-височную деменцию, которая ухудшает его речь и когнитивные способности. По словам дочери, к ней часто подходят люди просто на улице. Они выражают свою любовь и уважение к Брюсу. Более того, поклонники говорят, что творчество звезды повлияло на них.

"Люди останавливают меня на улице или в аэропорту, где бы я ни была, и говорят, как сильно они его любят, какое влияние он на них оказал, или просто, что они посылают любовь нашей семье. Честно говоря, я действительно горжусь тем, сколько любви он получает", - добавила Уиллис.

Румер объяснила, почему все же решила объявить о заболевании отца. Она считает, что нужно привлекать внимание к сложным болезням, ведь таким образом от нее, возможно, будет изобретено лекарство.

"Если это может иметь какое-либо влияние на другую семью, которая борется с чем-то подобным, или привлечь больше внимания к болезни, найти лекарство или что-то, что может быть полезным кому-то еще, я думаю, что это действительно важно", - указала женщина.

Напомним, ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о его самочувствии.

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