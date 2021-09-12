По словам певицы, у нее сейчас кризис в отношениях с мужем.

Украинская певица Оля Полякова на YouTube-канале Маши Ефросининой в рубрике "Взрослые девочки" рассказала, что сейчас испытывает кризис в отношениях с мужем, с которым уже 17 лет состоит в официальном браке.

Звезда рассказала, что раньше они с Вадимом Буряковским были лучшими друзьями. Но спустя годы певица начала ощущать скуку в отношениях, мол, нет былой страсти.

"И нас штормит тихо. Я тоже осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: "И все? Конец? Так всегда будет?". Естественно, женщина незанята идет и находит себе любовника, развлечения, еще чего-то. Женщина занята - где-то сублимирует", - рассказала артистка.

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Также певица вспомнила, что ранее они с мужем были очень взрывными. Вплоть до того, что Оля могла выбежать из машины куда-то в лес, а Вадим пытался ее найти.

"Помню, убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лица. Это было ужасно! Вспоминаю эту жизнь... Сегодня этого нет. С одной стороны я этого уже не хочу, но, наверное, это и подогревает страсть. Да, проходит страсть, регулярный секс, романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружны. Ты берешь эти минусы, если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы", - добавила Полякова.

Кто такая Оля Полякова

Оля Полякова - украинская певица, которая сразу полюбилась зрителям благодаря своему таланту и яркому образу. Главной "изюминкой" ее образа является кокошник. В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!"

Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. У них есть две дочери - Маша и Алиса.

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Автор: Диана Могилевич