Сейчас София Михайловна отказалась от выступления и в России, и в Украине.

Певица София Ротару, которая является одной из очень известных как в РФ, так и в Украине, после 24 февраля 2022 года заняла позицию молчуньи. Она практически не высказывается по поводу войны, лишь изредка публикует в своем блоге последствия ужасных обстрелов мирных городов. Сейчас ее бывший концертный директор Сергей Лавров в интервью росСМИ рассказал, что знаменитость теряет большие деньги.

"Сейчас не время выступать, София Михайловна это понимает. Хотя заказов на нее предостаточно. Мне постоянно звонят люди, которые хотят ее видеть на своих мероприятиях. Интересуются, как и за сколько можно пригласить Софию Михайловну. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет", - сказал Лавров.

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Он уточнил, что звезда всегда проявляла свою принципиальность и не выходила на сцену, если сама того не хочет. По его словам, из-за отказа выступать знаменитость теряет большие деньги. По минимальным подсчетам Ротару берет 100 тысяч евро за выступление на частном мероприятии.

София Ротару: реакция на войну в Украине

Сначала знаменитость молчала и избегала обсуждения своей позиции. Публично она так и не поддержала свою страну, однако неоднократно публиковала последствия обстрелов мирных украинских городов.

Ее концертный директор заявлял, что звезда позиционирует себя как "аполитичная личность".

Напомним, недавно Ротару отреагировала на авиаудар по Киеву и опубликовала шокирующие кадры разрушений.

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