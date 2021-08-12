Юрий Никитин сказал, что у него были соблазны по отношению к участницам своих групп.

Украинский продюсер Юрий Никитин долгое время занимался такими музыкальными группами как "НеАнгелы", NikitA и другими.

Так, в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" он рассказал, что по отношению к участницам у него возникал соблазн.

"Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в моей жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают", - сказал Юрий.

Но вскоре продюсер понял, что работа должна быть на первом месте. По его словам, он стал старше и перестал обращать на это внимания.

"Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше", - добавил Никитин.

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Автор: Диана Могилевич