Юрий Никитин сотрудничал со многими украинскими звездами.

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал, что его подопечные из группы "НеАнгелы" и Nikita пользовались популярностью у мужчин.

Так, мужчины предлагали девушкам интим за деньги. Но те, по словам Никита, не соглашались на такие предложения.

Продюсер добавил, что Даше Астафьевой предлагали 50-100 тысяч долларов за интим. Такое "ценообразование" появилось после ее съемок для Playboy.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич