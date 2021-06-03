Юрий Никитин / Скриншот YouTube
Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал, что его подопечные из группы "НеАнгелы" и Nikita пользовались популярностью у мужчин.
Так, мужчины предлагали девушкам интим за деньги. Но те, по словам Никита, не соглашались на такие предложения.
Продюсер добавил, что Даше Астафьевой предлагали 50-100 тысяч долларов за интим. Такое "ценообразование" появилось после ее съемок для Playboy.
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