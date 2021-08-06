Иво Бобул пережил хирургическое вмешательство, которое раньше не афишировал.

Самоизоляция и локдаун дались народному артисту Украины Иво Бобулу непросто — исполнитель перенес операцию на сосудах.

Об этом Бобул рассказал изданию "Факты".

Раньше он об этом не распространялся и когда именно было перенесено хирургическое вмешательство, остается неизвестным.

Читайте такжеВ Одессе от последствий COVID-19 умер народный артист Украины Николай Завгородний"В первый карантин мы все сидели дома, из-за чего я заработал себе тромбы и пришлось делать операцию. Дома ничем и не занимался. Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив, где тебе взять позитив?" - делится артист.

Бобул признается, что во время самоизоляции много времени проводил с сыном, но переживал за него, а также за остальных родственников и жену.

"В магазин с нашей семьи ходил только я", - признается исполнитель.

Напомним, в июне в киевской больнице вследствие коронавируса умер украинский актер Валерий Шептекита.

Другой жертвой эпидемии стал другой народный артист Украины и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов.

Автор: Станислав Кожемякин