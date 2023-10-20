По ее словам, Стипанюк находился в тылу, когда многие думали, что он "на нуле".

Снайперша Евгения Эмеральд раскрыла новую информацию о службе экс-мужа Евгения Стипанюка. В интервью Алине Доротюк девушка рассказала, что он получал самую высокую зарплату ВСУ в то время как сидел в Киеве.

Эмеральд предоставила доказательства своих слов в виде фотографий и видео, сделанный в период, когда украинцы думали, что Стипанюк находится на передовой и защищает Украину от агрессии РФ.

"У меня есть очень много датированных видео- и фото материалов, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает", - сказала защитница.

Она добавила, что Стипанюк является охранников экс-нардепа Олега Ляшка. Даже во время полномашстабного российского вторжения он защищает его.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд сообщила о разводе с супругом Евгением Стипанюком. Почти год она не называла причину их расставания, однако сейчас решилась раскрыть правду. По ее словам, она стала жертвой домашнего насилия.

На днях девушка опубликовала переписку с бывшим супругом, где он угрожает ей отрезать руки и забрать их годовалую дочь Афину.

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