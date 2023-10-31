По ее словам, инициатором покушения был ее экс-супруг.

Украинская снайперша Евгения Эмеральд сделала неожиданное заявление - ее пытались убить. По словам девушки, после того, как она вышла в публичное пространство с признанием о домашнем насилии, на нее покушались.

На своей странице в Instagram она рассказала, что к этому причастны ее экс-муж Евгений Стипанюк и его друзья. Под удар попала не только Эмеральд, но и ее телохранитель.

"Подробностей я рассказывать не буду, с нами все хорошо. Также все уже на экспертизе, заявления написаны. Просто люди, чтобы вы понимали – цена правды. Но мы боремся и не остановимся. Мы победим это зло. Все уже зафиксировано и находится в полиции", - отметила Евгения.

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Кроме того, снайперша рассказала, что нашла в своей машине GPS-трекер, с помощью которого Стипанюк отслеживал все ее передвижения. Несколько дней подряд она замечала, что за ней ездят две машины.

Также Эмеральд поделилась перепиской с девушкой, которая вместе с ней пришла на программу "Говорить вся Україна" и рассказала, как была жертвой абьюза со стороны Стипанюка. После этого и ей начали поступать угрозы.

"Все заявления написаны, девушка под охраной, а если с ней, не дай Бог, что-то случится, мы все будем знать, кто к этому причастен", – добавила Эмеральд.

Напомним, ранее снайперша Евгения Эмеральд в интервью УНИАН рассказала об абьюзивных отношениях с экс-супругом, военным Евгением Стипанюком, почему долго не решалась говорить об этом публично, что стало последней каплей, и что происходит в ее жизни после исповеди о домашнем насилии.

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