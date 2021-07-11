Певица говорит, что не боится травли со стороны зоозащитников.

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала свое выступление на фестивале Atlas Weekend в Киеве, после которого ее обвинили в издевательстве над животным. Как сообщалось, во время исполнения одной из песен Тина вышла на сцену с королевским питоном на плечах.

В интервью программе "Светская жизнь" Кароль призналась, что не боится травли со стороны зоозащитников, пишет ТСН.

"Нет, это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня глянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его жутко боялась и я где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибию и я поняла, что я не научена любить природу и быть частью природы", - говорит певица.

Причиной страха перед змеями она называет неприятный инцидент в США в каньоне Антилопа во время фотосессии звезды. Тогда на нее едва не напала калифорнийская гремучая змея.

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Автор: Иван Бойко